Pagamento da tarifa no transporte coletivo de Ponta Grossa (PR) poderá ser feito com cartão de débito, crédito e pix, a partir de segunda (2)

Dinheiro e cartão transporte, continuam sendo aceitos

MICHELLE SOUZA

Ainda em fase de testes, a nova tecnologia será colocada neste início, apenas nas linhas da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal Do Paraná) e do bairro Santa Terezinha, a partir desta segunda-feira (2). Os ônibus vão ter um equipamento especial onde os usuários podem passar os cartões de crédito e débito por aproximação.

O valor da passagem não muda, continuará sendo R$ 4,00. Pagamentos PIX, será preciso instalar o aplicativo Spid, que é uma parceria com o Banco do Brasil. O usuário não precisa ser cliente do banco para ter acesso ao sistema, somente terá que fazer um cadastro e carregar um crédito PIX para ser usado nos ônibus. O método convencional de pagamento da tarifa, com dinheiro e cartão transporte, continua valendo normalmente em todas as linhas.

De acordo com o chefe da divisão do transporte público de Ponta Grossa, Diego Felipe Vaz, somente após os primeiros testes, o governo municipal vai avaliar a expansão da instalação da tecnologia em mais linhas de ônibus.

O secretário municipal de Infraestrutura e Planejamento, Luis Henrique Honesko, ressaltou que as novas formas de pagamento levam mais tecnologia para os usuários. “Faz com que nosso sistema seja mais dinâmico e rápido para a população. Além disso, é um sistema transparente e diminui a circulação de dinheiro físico no transporte coletivo”, comenta.

O representante do Banco do Brasil, Marcio Chiumento, afirma que esse é um projeto piloto do banco em parceria com a cidade de Ponta Grossa. “Estamos cada vez mais incentivando o uso da tecnologia para ser utilizada em diversas áreas. Inicialmente serão feitos seis meses de testes aqui na cidade. E com isso poderemos avaliar de expandir a parceria para outros locais”, disse.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte