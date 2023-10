Ônibus perde o controle e atinge comércio no Jardim Miriam, em São Paulo, na tarde deste sábado (30)

Acidente envolveu coletivo da linha 5129/10 Jd. Miriam – Term. Guarapiranga, da Mobibrasil

Um motorista da Mobibrasil, que fazia a linha 5129/10 Jd. Miriam – Term. Guarapiranga perdeu o controle do ônibus e bateu em um comércio, na Rua Vale da Vinha, no cruzamento com a Avenida Assembleia, no Jardim Miriam, em São Paulo, na tarde deste sábado, 30 de setembro de 2023.

Os bombeiros estiveram no local e apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil também foi acionada para verificar os danos causados na estrutura do prédio onde o ônibus bateu, no local funcionava um pet shop.

O Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans para saber mais detalhes do acidente, segue abaixo a nota enviada, na íntegra:

A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 63.675, da linha 5129/10 Jd. Miriam – Term. Guarapiranga, da Mobibrasil, que aconteceu às 14h deste sábado (30) na Av. Assembleia x R. Vale da Vinha, Jd. Miriam, no sentido centro. Um Boletim de Ocorrência será registrado pelas autoridades policiais.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte