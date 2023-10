Homem cai da plataforma nos trilhos do Metrô, em Taguatinga (DF), e é resgatado com vida

Usuário sofreu um mal súbito e despencou na passagem dos trens

MICHELLE SOUZA

Um homem passou mal e caiu no vão dos trilhos do Metrô, em Taguatinga (DF), na estação Praça do Relógio, neste sábado, 30 de setembro de 2023.

De acordo com o Metrô, o homem, que não teve a identidade divulgada, sofreu um mal súbito e caiu da plataforma.

O Corpo de Segurança Operacional do Metrô retirou o homem da via e prestou os primeiros atendimentos. Ele estava consciente e aparentemente sofreu algumas escoriações. O homem foi encaminhado ao hospital pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A circulação de trens foi normalizada às 13h30.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte