Estação Nova Barra, da Mobi Rio (RJ) está temporariamente fechada na manhã deste domingo (1º)

Obras de substituição de piso

A estação Nova Barra, no corredor Transoeste, da Mobi Rio, no Rio de Janeiro, está temporariamente fechada na manhã deste domingo, 1º de outubro de 2023, no sentido Santa Cruz, para obras de substituição de piso da pista exclusiva, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

O Diário do Transporte acompanha os trabalhos e assim que a estação estiver liberada, vamos atualizar a notícia.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte