Empresas do transporte público de Porto Alegre (RS) são orientadas sobre o uso do ar-condicionado nos ônibus

Aparelhos devem ser ligados quando as temperaturas passarem dos 24 graus

MICHELLE SOUZA

As empresas que operam o transporte coletivo de Porto Alegre, foram orientadas pela Prefeitura da cidade, por meio da SMMU (Secretaria de Mobilidade Urbana) e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) sobre o uso do ar-condicionado a partir de segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Os veículos devem circular com o sistema ligado quando as temperaturas passarem dos 24 graus, conforme o decreto 19.836/2017.

O Secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior explicou que as conversas com as empresas tiveram início do mês de setembro, “Começamos a conversar sobre o tema solicitando que fizessem as manutenções necessárias para que os 70% dos carros que possuem o equipamento possam funcionar a partir do começo do mês de outubro”, ressaltou.

A frota total em Porto Alegre hoje é de 1.173 ônibus (operante + reserva) destes, cerca de 70% possuem ar-condicionado (819). Desde 2022, as empresas estão renovando a frota. Até abril de 2023, entraram em operação 130 ônibus novos, número que deve chegar a 200 ao fim deste ano – todos, com sistema de ar-condicionado. Castro Júnior disse ainda que a prefeitura vai fiscalizar nos terminais e nas garagens, o funcionamento dos aparelhos.

Em caso de dúvida, sugestões ou reclamações, os usuários, podem ligar para 118 ou 156.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte