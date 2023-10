Corredor exclusivo do Túnel Pelé será liberado para ônibus a partir desta segunda (2), em Taguatinga (DF)

Trânsito tinha sido interrompido para as obras de construção do Túnel

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira (2), o trânsito no centro de Taguatinga (DF) deve sofrer algumas mudanças significativas. Após a conclusão das obras da Avenida Central do Túnel Rei Pelé, o corredor exclusivo vai ser liberado para os ônibus, o que vai permitir o embarque e desembarque de passageiros no canteiro central do boulevard.

Desde julho de 2020 que as mudanças estavam em vigor, e os ônibus que transitam no sentido Plano Piloto, pelas avenidas Elmo Serejo, Samdu Sul ou Comercial Norte em direção à EPTG e ao viaduto do Pistão, faziam o desvio pela Avenida das Palmeiras. Com a conclusão das obras na Avenida Central, os veículos agora seguirão direto pelo corredor exclusivo ou pelas marginais, não precisando mais fazer o trajeto anterior.

Nas vias marginais, vão circular 279 coletivos de 73 linhas. Ao todo, a operação vai beneficiar passageiros de 376 coletivos de 98 linhas, que realizam 2.255 viagens diárias em dias úteis e 1.951 aos sábados e domingos. No corredor exclusivo, serão 97 veículos de 25 linhas de ônibus.

As duas paradas de ônibus que ficam entre a Comercial Norte e o Pistão Norte serão desabilitadas, com a desativação do trânsito de coletivos pela Avenida das Palmeiras. Na Avenida Central, onde vão passar veículos com porta do lado esquerdo, vai ter uma parada entre a Samdu e a Comercial e outra entre a Comercial e o Pistão.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte