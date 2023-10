ATENÇÃO: CCR RodoAnel adia liberação de trecho da Marginal da Padroeira, entre Carapicuíba e Osasco

Prevista para a 6h da manhã deste domingo (01) , fortes chuvas na madrugada levaram concessionária a suspender a liberação do trecho

ALEXANDRE PELEGI

Em nota encaminhada ao Diário do Transporte na tarde deste domingo, 01 de outubro de 2023, a CCR RodoAnel informa que em virtude das fortes chuvas desta madrugada e durante o dia de hoje foi necessário adiar a liberação das pistas Marginais do Rodoanel Mário Covas entre o km 19+700 e o km 24+400, sentido litoral, região de Carapicuíba e Osasco (SP) prevista para a 6h da manhã de hoje.

A expectativa da Concessionária é realizar a liberação na madrugada desta segunda-feira (02).

Em caso de chuva ou mau tempo os serviços poderão ser adiados.

A CCR RodoAnel coloca à disposição os canais de atendimento ao cliente via WhatsApp 2664 6140, 0800 773 6699 e site www.rodoaneloeste.com.br

A obra, com investimento de R$70,4 milhões, foi realizada pela concessionária CCR RodoAnel sob supervisão da ARTESP.

Com a liberação da via marginal da SP-021, o acesso localizado no km 24+400, será fechado definitivamente para o tráfego. Os condutores que utilizam o trecho oeste do Rodoanel terão acesso às rodovias Raposo Tavares (SP-270), Régis Bittencourt (BR-116), Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) pela saída localizada no km 20.

O diretor-geral da ARTESP, Milton Persoli, destacou que a liberação das marginais do Rodoanel Oeste vai contribuir com a fluidez do tráfego na região. “O complexo viário será importante para desafogar o trânsito pesado, bem como oferecerá melhores serviços para os usuários, proporcionando segurança, fluidez e conforto para os motoristas que trafegam pela rodovia “, afirmou Persoli.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes