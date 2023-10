Balneário Piçarras (SC) prorroga gratuidade do transporte coletivo sem bilhetagem eletrônica

Prefeitura decidiu prorrogar o prazo de embarque sem bilhetagem eletrônica devido à grande procura pela emissão dos cartões

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Balneário Piçarras, cidade 25 mil habitantes no litoral de Santa Catarina, estendeu até o dia 29 de outubro de 2023 a gratuidade no transporte coletivo do município.

A medida visa atender aos usuários que ainda não efetuaram o cadastro do Cartão Cidadão.

A prefeitura decidiu prorrogar o prazo de embarque sem bilhetagem eletrônica devido à grande procura pela emissão dos cartões, efetuada em quatro categorias: Comum, PcD, Sênior e Estudante.

A entrada gratuita será permanente para quem garantir o cadastramento.

“A partir do dia 30 de outubro, começará a bilhetagem eletrônica com cobrança de tarifa para aqueles que embarcarem no ônibus sem Cartão Cidadão. O cartão garante o uso gratuito contínuo do transporte. O valor ainda é estudado pela administração municipal junto com a BRT Piçarras, empresa que fornece o serviço no município”, diz a prefeitura.

O itinerário das quatro linhas disponíveis pode ser conferido no endereço eletrônico: https://balneariopicarras.atende.net/subportal/transporte-publico-de-balneario-picarras.

A prefeitura afirma que a busca pelo cadastramento tem sido significativa desde o início, no dia 7 de agosto.

Ao todo, 1.157 pessoas efetuaram o cadastro. A prorrogação do prazo vai garantir a reposição dos cartões. Os interessados devem comparecer na prefeitura (Avenida Emanoel Pinto, 1655), com documentação impressa. O atendimento é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Como fazer o cadastro:

Cartão Cidadão Comum: documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

Cartão Cidadão PcD (Pessoa com Deficiência): documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e laudo médico atestando a deficiência.

Cartão Cidadão Sênior: documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

Cartão Cidadão Estudante: documento de identificação com foto e CPF (caso o aluno seja menor de idade, deverá ser apresentada a documento do responsável), comprovante de residência e atestado de matrícula.

NOVA CONCESSIONÁRIA

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura de Balneário de Piçarras contratou a empresa BRT Curitiba pelo valor de R$ 1,5 milhão (R$1.518.372,60) para fornecimento de veículo com motorista, combustível e serviço de bilhetagem eletrônica para o serviço de transporte coletivo de passageiros do Município.

O termo de homologação da concorrência foi publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de maio de 2023 pelo prefeito Tiago Maciel Baltt. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes