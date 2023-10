Após 3h, operação da Linha 3 – Vermelha do Metrô está normalizada na manhã deste domingo (1º)

Entre 6h53 até 9h53, trens circularam com velocidade reduzida, por causa de problema em equipamento de via

MICHELLE SOUZA

A circulação da Linha 3 – Vermelha do Metrô de São Paulo trabalhou com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã deste domingo, por causa de interferência na via, na Estação Brás.

Após 3h, das 6h53 até 9h53, o problema foi resolvido e a circulação de trens está normalizada.

De acordo com o Metrô, a causa do problema é uma falha em equipamento de via

Nota do Metrô:

Equipamento de via apresentando falha, na estação Bresser da Linha 3-Vermelha, exigiu a adoção de via singela entre Pedro II e Bresser. Manutenção trabalhando no local para normalizar operação

Michelle Souza, para o Diário do Transporte