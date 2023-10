Abrigos de pontos de ônibus em Taubaté (SP) são pintados com bandeiras da Itália

Revitalizações são feitas nos bairros Jaboticabeiras, Jardim das Nações, Jaraguá e Água Quente

MICHELLE SOUZA

Os abrigos de pontos de ônibus de Quiririm começaram a ganhar novas cores. A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) iniciou a revitalização com a pintura da bandeira da Itália para homenagear a imigração, que tornou o local tão conhecido.

Ao todo, sete abrigos de pontos de ônibus serão revitalizados, sendo que em quatro deles os serviços já foram concluídos. Os abrigos das avenidas Líbero Indiani, ao lado do Museu da Imigração Italiana, Carlos Pedroso da Silveira, próximo ao Parque Municipal, e na rua Cel. Esdras E. de Oliveira, na atura dos número 71 e 233.

De acordo com o Departamento de Transporte Público, desde o início do ano, mais de 230 abrigos foram revitalizados, em diversas regiões de Taubaté. Entre os serviços executados, estão pintura e limpeza para reparar danos causados por atos de vandalismo e pichações, que danificam com frequência os equipamentos.

Além de Quiririm, nos últimos dias, as revitalizações foram feitas nos bairros Jaboticabeiras, Jardim das Nações, Jaraguá, Água Quente, entro outros, e alguns dispositivos também foram sinalizados com vagas para cadeirantes.

Para pedir a instalação ou revitalização de abrigos é só entrar em contato por meio do telefone 12- 3625-5103 ou no sistema de protocolo da Prefeitura. Todos os pedidos serão avaliados pelo setor competente que fará visitas técnicas para avaliar os pedidos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte