Vereadores aprovam subsídio e tarifa do transporte coletivo cai para R$ 5 em Bento Gonçalves (RS)

Valor mais baixo passa a valer a partir de segunda-feira (02); desde 1º de setembro usuários pagavam R$ 6,00

ALEXANDRE PELEGI

Os usuários do transporte coletivo de Bento Gonçalves, cidade com 120 mil habitantes no Rio Grande do Sul, voltarão a pagar R$ 5 na tarifa do transporte coletivo a partir desta segunda-feira, 02 de outubro de 2023.

Decreto assinado nesta sexta-feira (29) pelo prefeito Diogo Siqueira oficializou a medida (foto abaixo).

Como mostrou o Diário do Transporte, a passagem passou de R$ 5 para R$ 6 no dia 1º de setembro, após decreto municipal (Relembre).

A prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores lei propondo aporte de recursos públicos para subsidiar a tarifa.

Com a aprovação do Legislativo, o valor da passagem voltará ao valor antigo.

O projeto de lei do Executivo pediu o repasse de mais de R$ 2,2 milhões para evitar o aumento já autorizado.

Atualmente três empresas operam o transporte coletivo na cidade – Bento, Santo Antônio e Monte Belo do Sul.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes