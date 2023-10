Ouro Fino (MG) oferece ônibus gratuitos para quem vai à eleição do Conselho Tutelar no domingo (1°)

Votação acontece na Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, das 8h às 17h

ARTHUR FERRARI

Quem for à eleição dos conselheiros tutelares de Ouro Fino (MG) no domingo, 1° de outubro de 2023, terá ônibus gratuitos à disposição oferecidos pela prefeitura.

A votação acontece na Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca (Escola Normal), localizada na rua Cyro Gonçalves, 441, das 8h às 17h.

Para votar basta ser eleitor inscrito em Ouro Fino e comparecer no local de votação com um documento oficial com foto ou o título de eleitor.

O voto será feito em urna eletrônica, fornecida pela Justiça Eleitoral, onde cada eleitor escolhe seu candidato pelo número.

Os ônibus vão sair às 7h e retornam às 10h. Confira os horários:

Confira os candidatos e seus números:

– Alice Maria Bernardi: n°648

– Eduardo Aparecido Farias: n°105

– Hellen Dayane Oliveira Correa: n°111

– José Luiz Rosa Lopes: n°777

– Juliana da Rocha Miguel: n°113

– Liamara Costa Milhorini: n°258

– Márcia Karine Gomes: n°199

– Natalia Aparecida de Abreu: n°333

– Patrícia Giovana Rocha de Lima: n°666

– Paulo Cézar Lopes: n°167

– Pedro Paulini do Carmo: n°500

– Rita Marinello: n°110

– Silmara de Campos Silva: n°104

– Sinomar Donizete Sgnorette: n°101

– Suzete Aparecida Galvão Lima: n°131

– Tamires Ceccon do Couto: n°222

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte