Limeira (SP) vai ter ônibus de graça neste domingo (1º) para eleição de conselheiros tutelares

Liberação das catracas acontece da 7h às 18h

MICHELLE SOUZA

A prefeitura de Limeira, no interior de São Paulo, anunciou que os ônibus do transporte coletivo vão rodar sem cobrança de tarifa neste domingo, 1º de outubro de 2023, quando acontece a eleição do Conselho Tutelar.

Os passageiros precisam apresentar aos motoristas dos ônibus documento original de identificação com foto, acompanhado do título de eleitor, sendo aceito também o e-título da Justiça Eleitoral, para ter acesso ao benefício.

Para garantir o direito daqueles que necessitam do transporte público para se dirigir ao local de votação, a decisão atende à recomendação do Ministério dos Diretos Humanos e da Cidadania.

Podem votar todos os eleitores considerados aptos pela Justiça Eleitoral, a eleição dos Conselheiros Tutelares é neste domingo das 8h às 17h.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte