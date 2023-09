Justiça decreta falência das empresas que integram o grupo da Juara, Fashion, Expresso Norte, entre outras em Mato Grosso (MT)

Dívidas se aproximam de R$ 200 milhões; Grupo empresarial colocou culpa no Governo do Estado e na covid-19

ADAMO BAZANI

Colaborou Michelle Souza

O desembargador José Vidal, da 1ª Vara Cível da Capital de Mato Grosso, decretou a falência de um grupo empresarial de transportes que atuava no Estado.

A decisão é de 27 de setembro de 2023 e foi publicada neste sábado (30).

As dívidas do grupo se aproximam de R$ 200 milhões.

O grupo engloba empresas como Fashion Tur Viagens e Turismo, Transportadora Expresso Juara, Executiva North Transportes, Adriane Transportes e Turismo, América Tur Viagens e Turismo, Vianorth Viagens e Turismo, Expresso Norte Transportes, Quartzonorth Indústria e Comércio de Argamassa, AVM Viagens e Turismo, Boa Viagem Transportes e Turismo, Mav Indústria Incorporadora e Construtora, Rosario Tur Viagens e Turismo, Transcapital Transportes e Turismos, Executiva Tur Viagens e Turismo, e Transruelis Transportes.

A decisão atende a pedido de credores e do próprio grupo empresarial.

O grupo da Juara entrou em recuperação judicial em 18 de novembro de 2013

No dia 15 de dezembro de 2017, a Justiça atendeu pedido de alguns credores e anulou a AGC (Assembleia Geral de Credores), determinando que as empresas devedoras apresentassem novo plano de recuperação judicial.

Como não houve a apresentação de um novo plano de recuperação, foi decreta a falência.

O grupo empresarial então recorreu e a falência foi anulada.

A Justiça assim determinou a apresentação de um novo PRJ (Plano de Recuperação Judicial) e uma nova assembleia de credores.

O encontro chegou a ser realizado, mas foi suspenso, tendo sido remarcado para 07 de abril de 2022

Mas no dia 04 de fevereiro de 2022, o grupo apresentou pedido de autofalência.

Na decisão, o desembargador explicou que as empresas deixaram de apresentar documentos contábeis e não respondeu às intimações judiciais.

Pois bem, como se vê dos autos, as recuperandas durante o período do processo de recuperação judicial apresentaram os documentos contábeis relacionados a atividade empresarial de forma irregular, conforme manifestação do administrador judicial em 01/04/2022 (id 81352451). Não obstante isso, na mesma manifestação o auxiliar do juízo afirma que a recuperanda: “acumulou meses sem apresentação de documentos contábeis, sendo necessário requerimento ao juízo de intimação das recuperandas para regularizar a apresentação dos documentos referentes aos exercícios de 2020 e 2021 (pandemia) tendo em vista o atraso para apresentação dos documentos

Na decisão, consta a manifestação do Grupo, que responsabilizou o Governo do Mato Grosso que abriu a exploração das linhas para mais empresas, provocando um cenário pelo qual se tornou inviável a concorrência. As empresas ainda destacaram os efeitos econômicos da covid-19 na demanda de passageiros como um dos agravantes da situação.

“Primeiramente, há época em que a empresa recuperanda ingressou com a presente RJ, a sua crise financeira era reflexo do que o país estava passando, mesmo assim diante de tantas lutas, a empresa recuperanda lutou arduamente. Momento em que estava se reerguendo, veio então a pandemia da COVID-19, na qual se agravou novamente. Diante da pandemia, o setor de transporte, eventos, turismo, foram os principais setores atingidos, na qual o grupo requerente é exclusivamente de transporte. Como se não bastasse ainda, a alto no preço do combustível, que se agravou mais ainda por agora, a falta de peças automotivas, entre outros fatores, só foram agravando a situação do grupo recuperando. Excelência, é de levar em consideração ainda que o Estado de Mato Grosso tem uma grande parcela de culpa pela crise enfrentada pelo grupo recuperanda, diante de todos esses fatores já expostos, o Estado modificou o cenário de empresas de transportes de passageiros, fazendo autorização provisória para outra empresa fazer transporte com passagens bem mais baixas, com custos mais baixos, levando em crise não apenas o grupo recuperanda, mas também diversas outras empresas no ramo, como por exemplo: TUT Transporte, Verde Transporte, entre outras. Assim sendo, a empresa recuperanda ficou anos sem fazer reajustes de passagens, para tentar ter competitividade com essa empresa que ganhou autorização provisória do Estado, para atuar com valores abaixo do real. Porém, é de ressaltar que mesmo diante de todas as dificuldades, o grupo recuperanda ainda honrou com salários dos empregados, lutou arduamente para tentar manter a empresa, contudo, muitas dificuldades enfrentaram.”

VEJA A DECISÃO NA ÍNTEGRA:

