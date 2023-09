Imposto sobre o diesel aumenta de novo, neste domingo (1º)

Reoneração do combustível compensará ampliação do programa de renovação da frota

MICHELLE SOUZA

O imposto federal PIS/COFINS sofrerá aumento no diesel de 3 centavos a partir deste domingo, 1º de outubro de 2023.

A reoneração foi anunciada pelo Governo Federal para compensar a perda de arrecadação com a ampliação do programa de renovação da frota de veículos.

Com a cobrança, a expectativa do governo é financiar a ampliação do subsídio para a compra de carros, que passaria de R$ 500 milhões para R$ 800 milhões.

Este é o segundo aumento. Em setembro foram mais 11 centavos por litro. No acumulado dos dois meses o imposto sobre o diesel aumentará 14 centavos este ano.

A desoneração termina a partir de janeiro de 2024, com a volta da cobrança integral do imposto de 35 centavos por litro.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte