Ibaté (SP) terá Tarifa Zero no transporte coletivo a partir de segunda-feira (02)

Viação Paraty venceu a concorrência pública e fará a operação das linhas circulares com ônibus novos

ALEXANDRE PELEGI

Ibaté, cidade do interior paulista com 32 mil habitantes, terá transporte gratuito para todos a partir desta segunda-feira, 02 de outubro de 2023.

Após realizar nova concessão dos serviços de ônibus municipais, a cidade passa a contar com três linhas, sendo a primeira que atenderá aos bairros Icaraí, Santa Terezinha, São Benedito e Centro; a segunda, Jardim Cruzado, Popular, Encanto do Planalto e Centro; além de uma nova linha, que atenderá moradores e funcionários dos Distritos Industriais.

O novo modelo dos ônibus municipais atenderá os bairros que não eram contemplados pelo transporte público, entre eles, o Conjunto Habitacional Antônio Moreira (CDHU), Jardim das Palmeiras II, Jardim Domingos Valério, Jardim Primavera e Residencial José Giro.

O Novo Terminal Rodoviário Ibaté é o principal local de integração das linhas.

A Viação Paraty venceu a concorrência, e continua a operar o transporte local.

O edital do processo licitatório exige ônibus novos, e um guichê de atendimento presencial para tirar dúvidas e para efetuar o cadastramento dos usuários.

Para ter direito ao benefício do transporte gratuito, os usuários devem procurar o guichê da Viação Paraty, no Novo Terminal Rodoviário Ibaté, a partir do dia 02 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, para efetuar o seu cadastro.

O cadastro é obrigatório.

O usuário deve apresentar cópias do RG, do CPF e do comprovante de residência.

Pessoas com deficiência, idosos e estudantes terão cadastro específico.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes