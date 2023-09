Belo Horizonte libera uso de três faixas exclusivas de ônibus para veículos escolares a partir de segunda (02)

Veículos do transporte escolar credenciados pela prefeitura poderão trafegar em caráter de teste nas faixas das avenidas Dom Pedro II, Presidente Carlos Luz e Antônio Abrahão Caram

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Belo Horizonte comunicou nessa quinta-feira, 29 de setembro de 2023, que liberou o tráfego de veículos do transporte escolar credenciados nas faixas exclusivas para ônibus das avenidas Dom Pedro II, Presidente Carlos Luz e Antônio Abrahão Caram.

A medida será em fase de teste e começa nesta segunda-feira (2), indo até 31 de dezembro.

Os veículos estão autorizados a trafegar pelas faixas exclusivas nos dias úteis e nos horários das 5h30 às 7h30, das 11h30 às 13h30 e das 16h30 às 19h30.

A prefeitura de BH definiu algumas regras para o uso das faixas exclusivas:

Para transitar nas faixas exclusivas, os veículos do transporte escolar devem cumprir as seguintes condições:

– Somente os veículos cujas rotas de trabalho no transporte de escolares incluam as avenidas Pedro II, Carlos Luz e Abrahão Caram poderão circular pelas faixas exclusivas desses corredores.

– Os veículos não poderão embarcar e desembarcar passageiros nas faixas exclusivas, a exemplo do que já ocorre com o serviço de táxi;

– Os veículos devem estar devidamente caracterizados como escolares;

– Os veículos só poderão trafegar nas faixas exclusivas com a presença de alunos, ou seja, caracterizando efetivamente o serviço de transporte de escolares;

– Somente os veículos escolares vinculados ao município de Belo Horizonte, devidamente cadastrados na Sumob, poderão trafegar nas faixas exclusivas.

CARROS E TÁXIS NAS FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS

Em Belo Horizonte, os táxis municipais e conveniados podem trafegar em faixas e pistas exclusivas de ônibus, todos os dias. Já os demais veículos, podem utilizar algumas das faixas exclusivas da capital a partir das 14h, aos sábados, e nos domingos e feriados o dia todo, conforme legislação vigente.

As orientações e regras sobre os testes de circulação de veículos do transporte escolar nas faixas exclusivas para ônibus foram publicadas na Portaria Conjunta SUMOB/BHTRANS 035/2023, no Diário Oficial do Município deste sábado (30):

