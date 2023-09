ATENÇÃO: Terminal Metrô Itaquera tem linhas com pontos remanejados a partir deste sábado (30)

Motivo são as obras nas Plataformas D e E, diz SPTrans

ALEXANDRE PELEGI

Desde este sábado, 30 de setembro de 2023, 16 linhas de ônibus estão com pontos de parada alterados temporariamente no Terminal Metrô Itaquera.

As mudanças ocorrem, informa a SPTrans, para a realização de obras nas Plataformas D e E.

Confira o que muda:

N405/11 Term. Vl. Carrão – Metrô Itaquera

A linha deverá operar com ponto final na Plataforma D, junto ao ponto da linha 2780/10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera, sem alteração de itinerário.

2703/21 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2703/22 Jd. Gianetti – Metrô Itaquera

Sentido Único: normal até Av. do Contorno, Av. José Pinheiro Borges, retorno, Av. José Pinheiro Borges e R. Eng. Sidney A. de Moraes.

As linhas atenderão na Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes, em frente à Entrada 2 do Terminal Metro Itaquera.

2707/31 Chabilândia – Metrô Itaquera

273R/42 Jd. Robru – Metrô Itaquera

2766/41 Jd. Indaiá – Metrô Itaquera

Sentido Único: normal até R. Lagoa Salgada, R. Antonio Carlos Oliveira Cesar, Av. José Pinheiro Borges, retorno, Av. José Pinheiro Borges e R. Eng. Sidney A. de Moraes.

As linhas atenderão na Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes, em frente à Entrada 2 do Terminal Metrô Itaquera.

2522/10 Jd. Sto. Antônio – Metrô Itaquera

Ida: normal até R. Dr. Luiz Aires, entrada 1, Term. Metrô Itaquera – Plataforma C.

Volta: Term. Metrô Itaquera – Plataforma C, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

A linha deverá operar com ponto final na plataforma C, em frente ao ponto final da linha 4085/10 COHAB Fazenda do Carmo – Metrô Itaquera.

4035/10 Guaianases – Metrô Itaquera

N306/11 Term. São Miguel – Metrô Itaquera

Ida: normal até R. Dr. Luiz Aires, entrada 1, Term. Metrô Itaquera – Plataforma E.

Volta: Term. Metrô Itaquera – Plataforma E, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

As linhas deverão operar com ponto final na plataforma E, ponto das linhas intermunicipais 327/319.

N308/11 Metrô Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

A linha deverá operar com ponto final na plataforma D, junto ao ponto da linha 273F/10 Vl. Mara – Metrô Itaquera, sem alteração de itinerário.

4036/10 Metrô Itaquera – Term. Vl. Carrão

N339/11 Metrô Itaquera – Artur Alvim

N340/11 Metrô Itaquera – Jd. Sto. Antônio

N343/11 Term. A.E. Carvalho – Metrô Itaquera

Ida: Term. Metrô Itaquera – Plataforma E, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

Volta: normal até entrada 1, Term. Metrô Itaquera – Plataforma E..

As linhas deverão operar com ponto final na plataforma E, ponto da linha intermunicipal 269.

4019/10 Metrô Itaquera – Circular

Sentido Único: Área livre em frente à Administração/SPTrans (acesso a Plataforma B), Plataforma B, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luis Aires, seguindo normal até Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, acesso, entrada 1, Área livre em frente à Administração/SPTrans (acesso à plataforma B).

A linha deverá operar com ponto final em frente à área da Administração do Terminal.

4021/10 Metrô Itaquera – Vl. Chuca

Sentido Único: Term. Metrô Itaquera – Plataforma A, acesso e Plataforma B, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal até Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, acesso, entrada 1, Plataforma E, acesso, Term. Metrô Itaquera – Plataforma A.

A linha deverá operar com ponto final na plataforma A, atrás do ponto final da linha 3712/51 Vl. Cosmopolita – Metrô Itaquera.