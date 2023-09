Tarifa do transporte coletivo de Pelotas (RS) volta a custar R$ 5,00 para todas as modalidades de pagamento a partir de domingo (1°)

Medida acontece após fim do subsídio do Governo Federal; estudantes continuarão tendo desconto de 50% na passagem

ARTHUR FERRARI

A partir da 0h deste domingo, 1° de outubro de 2023, a tarifa dos ônibus municipais de Pelotas (RS) retorna ao valor de R$ 5,00 para todos os usuários do sistema, independentemente do tipo de cartão utilizado, ou para aqueles que efetuarem o pagamento em dinheiro. A medida se dá após o término do subsídio do governo federal para o transporte coletivo na região.

Até dezembro de 2022, a tarifa estava em R$ 5,00 para todos os usuários, mas, a partir de 1º de dezembro a prefeitura havia decidido reduzir os valores em resposta ao repasse federal feito para auxiliar os municípios. De acordo com a prefeitura, o objetivo da verba era compensar os impactos financeiros decorrentes da gratuidade tarifária para os idosos e do aumento de 26% no preço do diesel, que afetou todo o sistema de transporte.

Vale ressaltar que os estudantes continuarão tendo o benefício de 50% de desconto na passagem, como previamente estabelecido.

O secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, esclareceu que, a menos que ocorram mudanças significativas nos insumos, a tabela de preços será mantida até março de 2024, quando está prevista a revisão da planilha com base nos custos gerais do serviço.

Em novembro de 2022, a prefeitura havia anunciado a redução das tarifas para todas as categorias de usuários a partir de dezembro de 2022. O Cartão Cidadão teve a maior redução, com a passagem caindo para R$ 3,50, enquanto o Cartão Estudante passou a custar R$ 2,25, o Cartão Vale Transporte ou pagamento com cartões de crédito ou débito ficou em R$ 4,50, e a tarifa em dinheiro se manteve em R$ 5,00. Agora, com o fim do subsídio, a tarifa retorna ao valor praticado antes dessas mudanças.

