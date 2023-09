Ruas da Liberdade passam a ser fechadas para carros a partir deste domingo, mas sem impactos a ônibus, diz SPTrans – Veja as interdições e alternativas

Programa Ruas Abertas para pedestres e ciclistas nesta região será das 9h às 20h

ADAMO BAZANI

A partir deste domingo, 1º de outubro de 2023, ruas da região da Liberdade, no centro de São Paulo, serão fechadas para carros e abertas para pedestres e ciclistas.

Os bloqueios são das 9h às 20h.

Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), não haverá impactos na circulação de ônibus.

As vias envolvidas são Rua dos Estudantes (entre a Av. da Liberdade e Rua da Glória), Rua dos Aflitos, Rua Américo de Campos (trecho entre a Rua Galvão Bueno e a Rua da Glória) e Rua Galvão Bueno (trecho entre a Rua Américo de Campos e a Praça da Liberdade).

Segundo a prefeitura de São Paulo, o projeto vai ser implantado em duas etapas:

A primeira, a ser iniciada no domingo (1º), consiste na abertura de ruas para pedestres aos domingos e feriados, com apoio da CET para o monitoramento do tráfego de veículos.

A segunda etapa, ainda em desenvolvimento, prevê a execução de obras permanentes para ampliar espaços de permanência e lazer, fortalecer o comércio local e reduzir o impacto ambiental.

Em nota, a prefeitura explica os pontos de bloqueio as alternativas para os motoristas:

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na Liberdade, região central da cidade, em 1º de outubro, das 9h às 20h, para realização do Ruas Abertas Liberdade.

Interdições

– Rua dos Estudantes, entre Avenida Liberdade e Rua da Glória;

– Rua Galvão Bueno, entre Rua Américo de Campos e Praça da Liberdade;

– Rua dos Aflitos;

– Rua Américo de Campos, entre as ruas da Glória e Galvão Bueno;

Alternativas

– Rua dos Estudantes: seguir pela Avenida Liberdade e Rua da Glória;

– Rua Galvão Bueno: seguir pela Rua Américo de Campos, Avenida Liberdade e – Rua da Glória;

– Rua Américo de Campos: seguir pelas ruas da Glória, Barão de Iguape e Galvão Bueno;

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

– Respeite a sinalização;

– Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

– Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

– Resgate do valor histórico e cultural.

O bairro da Liberdade tem um valor histórico e cultural representativo para a cidade de São Paulo, e o Ruas Abertas Liberdade busca valorizar essa memória. Sua história remonta ao século XVIII, com uma ocupação predominantemente negra e indígena. Ao longo do século XX houve intensa migração da população japonesa, tornando-se a maior concentração de japoneses fora do Japão. Houve, também, migração de chineses e coreanos. Ou seja, o bairro possui grande diversidade cultural, que estabelece forte atrativo turístico e comercial para a região.

Ruas Abertas Paulista

Desde 2016, a Avenida Paulista integra o Programa Ruas Abertas. Aos domingos e feriados, as duas pistas da via são fechadas das 8h às 16h para o tráfego de veículos e tornam-se um grande espaço de lazer para a população.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes