Obras de requalificação nos Terminais Lapa e Princesa Isabel começam nesta segunda-feira (2) em SP

Reforma será nos blocos administrativos e por enquanto não alteram operação no local

MICHELLE SOUZA

A concessionária SP Terminais Noroeste responsável pelos terminais urbanos do Bloco Noroeste, informou que a partir de segunda-feira, 2 de outubro de 2023, terão início as obras de requalificação nos Terminais Lapa e Princesa Isabel, em São Paulo (SP).

No Terminal Lapa, as obras serão feitas nos blocos administrativos e não alteram as operações no local, por enquanto, mas a partir do dia 23 de outubro terá a interdição do bicicletário, e a suspensão das atividades vai ser necessária para que o local seja remanejado, já que o atual espaço vai abrigar novas bilheterias.

O novo bicicletário vai ter aumento de 12% na capacidade, passando de 66 para 74 vagas rotativas, e terá um sistema moderno de CFTV que garante ampliação no monitoramento das bicicletas, além de modernização no sistema de iluminação, pintura e remodelação da identidade visual.

Já no terminal Princesa Isabel vai ser preciso o remanejamento das linhas para que as melhorias sejam feitas de forma mais efetiva.

As informações oficiais sobre as linhas deste terminal que sofrerão modificações podem ser confirmadas diretamente no site da SPTrans (https://www.sptrans.com.br/noticias/obras-no-term-princ-isabel-alteramarea-de-desembarque-temporariamente/)

Para reduzir possíveis desconfortos, funcionários da concessionária vão permanecer à disposição dos usuários, e banners e faixas vão ajudar na comunicação das informações mais relevantes.

Michelle Souza, para O Diário do Transporte