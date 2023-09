Moradores de Goiás (GO) terão à disposição dois ônibus gratuitos

Aquisição custou R$ 1,1 milhão dos cofres da prefeitura

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Goiás (GO) contará com dois ônibus gratuitos no sistema do transporte coletivo local. A prefeitura desembolsou cerca de R$ 1,1 milhão na aquisição dos veículos.

Somando os custos de funcionários, manutenção e combustível, a administração pública gastará aproximadamente R$ 45 mil por mês nos dois ônibus.

De acordo com a prefeitura, as linhas beneficiarão mais de vinte e quatro mil pessoas a cada mês, atendendo os moradores nos dias úteis entre às 6h e 22h. Aos finais de semana, ocorrem menos viagens, em horários diferentes.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte