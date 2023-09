Estudo do Ipea revela que a população de baixa renda tem mais dificuldade de acessar vagas de emprego por conta dos congestionamentos de trânsito

Dados mostram que São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são os locais onde habitantes são mais prejudicados

ARTHUR FERRARI

Um estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) publicado na quinta-feira, 28 de setembro de 2023, revelou que a população de menor renda enfrenta desafios desproporcionais ao buscar acesso a vagas de emprego nas grandes cidades brasileiras devido aos congestionamentos de trânsito.

Nomeado “Os Impactos Desiguais do Congestionamento Urbano no Acesso a Empregos”, o levantamento analisou o impacto do trânsito lento nas 20 maiores cidades do país, expondo as diferenças socioeconômicas que rodeiam o cenário urbano.

De acordo com os dados levantados, as cidades mais afetadas pelos congestionamentos quando falamos sobre o acesso a oportunidades de emprego são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com uma redução média de 40,7%, 35,1% e 24,6%, respectivamente, no número de empregos acessíveis devido ao trânsito congestionado. Em contrapartida, cidades como Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e São Gonçalo (RJ) são menos afetadas, com reduções de acesso de apenas 0,6%, 2,1% e 3,2%, respectivamente, em comparação com os horários de trânsito livre.

Um ponto crucial do estudo é que, embora os congestionamentos tenham impacto em todas as classes sociais, são as populações de baixa renda que sofrem mais intensamente as consequências. Nas cidades mais desiguais em termos de acesso a empregos, como São Paulo e Belo Horizonte, a população de menor renda enfrenta um impacto de três a onze vezes maior do que a população mais rica durante os congestionamentos. Na capital paulista, por exemplo, durante o horário de pico, os grupos de maior renda deixam de acessar apenas 20% das vagas que estariam disponíveis em condições de trânsito livre. No entanto, para os grupos de menor renda, a inacessibilidade atinge 56% das oportunidades de emprego.

Segundo o Ipea, a discrepância entre o público de baixa e alta renda durante os picos de congestionamento é atribuída a uma combinação de fatores. Primeiramente, os empregos estão frequentemente localizados em áreas centrais e próximas aos centros urbanos, onde o custo da moradia é mais elevado. Isso significa que as pessoas de renda mais alta têm maior probabilidade de ocupar residências próximas a esses locais, o que resulta em deslocamentos mais curtos para o trabalho.

Já as populações de baixa renda tendem a residir nas áreas periféricas, onde o custo da moradia é mais acessível, mas também são locais mais afetados pelos congestionamentos, uma vez que seus moradores precisam percorrer distâncias maiores através de vias congestionadas para chegar aos empregos localizados nas regiões centrais, utilizando tanto veículos particulares quanto o transporte público.

O estudo também destaca que, embora as áreas próximas aos centros urbanos sofram com níveis mais elevados de congestionamento, as distâncias percorridas por seus moradores são mais curtas. Isso ocorre porque essas áreas permitem o uso de modos de transporte alternativos, como bicicletas ou mesmo caminhadas. Como resultado, a população de maior renda consegue acessar mais vagas de emprego, uma vez que enfrenta menos tempo de congestionamento em trajetos mais curtos.

