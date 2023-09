CPTM altera circulação de trens na linha 11-Coral e Serviço 710 durante obras de melhorias e modernização neste sábado (30) e domingo (1°)

Mudanças valem para todo o período de operação comercial

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a Linha 11-Coral e o Serviço 710 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) deve ficar atento neste fim de semana, pois obras de melhorias e modernização motivarão mudanças na operação dos trens e plataformas de embarque.

No sábado, 30 de setembro de 2023, os trens da Linha 11-Coral terão como parada final a Estação Suzano, tanto no sentido Luz como no sentido Estudantes, durante toda a operação comercial. Vale ressaltar que os trens com destino à Luz terão embarque e desembarque na plataforma 3, enquanto quem vai para o sentido Estudantes deve utilizar a plataforma 2.

Por conta das mudanças, os passageiros que desejarem seguir viagem até a Estação Estudantes precisam desembarcar em Suzano, trocar de plataforma e embarcar no sentido contrário. O mesmo vale para quem vem de Estudantes e deseja seguir para a Estação da Luz.

Já no domingo (1°), também durante toda a operação comercial, haverá alteração nas plataformas de embarque e desembarque na Estação Palmeiras-Barra Funda dos trens do Serviço 710. As composições com destino a Jundiaí farão parada pela plataforma 6, enquanto os trens com destino a Rio Grande da Serra circularão pela plataforma 7.

Vale lembrar que durante os sábados, após as 21h, e aos domingos, durante toda a operação comercial, o intervalo médio entre trens é de até 35 minutos em todas as cinco linhas da CPTM (7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte