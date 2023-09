CPTM adquire dois veículos VRGMs para frota de serviços de manutenção

Modelos custaram R$ 15 milhões e poderão ser utilizados nas cinco linhas da companhia

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) adquiriu dois veículos rodoferroviários com guindaste multifuncional para integrar sua frota que realiza serviços de manutenção.

Com um custo de R$ 15 milhões e pesando cerca de 22 toneladas, os veículos VRGMs atuarão nos serviços de troca de trilhos, dormentes e limpeza de lastros das cinco linhas da companhia.

Serão utilizados também para diferentes tipos de situações, como perfuração, roçada, movimentação de trilhos, carga de materiais, atividades de empilhadeira, escavação, nivelamento de terrenos.

“Esses são os primeiros veículos desse tipo na CPTM, com altíssimo grau de inovação e modernidade. Com isso, a equipe de manutenção poderá programar e executar as trocas dessas peças em um trecho de maior extensão de via e no menor tempo possível. A meta é tornar as atividades de manutenção sempre mais eficientes para oferecer prestação de serviço aos nossos passageiros com mais qualidade e alto índice de segurança”, explica Pedro Moro, Presidente da CPTM.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte