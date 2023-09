Comissão de deputados aprova aumento pena contra quem colocar fogo em ônibus para até 12 anos

Projeto ainda terá de ir para outra Comissão antes se seguir para o Senado e ser apreciado pela Presidência da República; 20 pessoas morreram por causa de ataques a ônibus nos últimos anos

ADAMO BAZANI

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou o Projeto de Lei 2639/23, do deputado Julio Arcoverde (PP-PI), que aumenta a pena para crimes cometidos com o uso de fogo ou outra substância inflamável ou explosiva, o que inclui ataques a ônibus, um tipo de crime que se tornou comum nas cidades brasileiras.

Ataques a ônibus podem, inclusive, resultar em penas de até 12 anos de reclusão.

Pelo texto aprovado, a pena para o crime de dano qualificado pelo emprego de fogo ou de substância inflamável ou explosiva passará dos atuais de seis meses a três anos de prisão para de três a seis anos.

Mas no caso de ataques a ônibus, a pena pode dobrar.

Isso porque, de acordo com a Agência Câmara, a pena poderá ser aumentada de 2/3 até o dobro em certas hipóteses – como atear fogo em prédio público, embarcação, aeronave, comboio e veículo de transporte coletivo.

Atualmente, o Código Penal prevê aumento de 1/3.

O projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votado em Plenário, mas ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Se não houver nenhuma discordância, segue para o Senado e depois para avaliação da presidência. Se houve algum parecer contrário, vai a Plenário.

O relator, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), recomendou a aprovação.

“É urgente reprimir atos terroristas que são cometidos por facções criminosas contra a segurança da sociedade”, afirmou, de acordo com a Agência.

O parlamentar anexou ao parecer várias fotos de ônibus incendiados em diferentes cidades brasileiras.

EM 20 ANOS, 20 PESSOAS MORRERAM POR CAUSA DE ATAQUES A ÔNIBUS:

O delegado Paulo Bilynskyj, relator do projeto, citou ainda em seu o parecer favorável, um estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) que mostra que 4.330 ônibus foram queimados em ataques ocorridos no País entre 1987 e 2018.

Esses incêndios criminosos, deixaram 20 pessoas mortas e 62 gravemente feridas.

“Em uma sociedade que almeja segurança e ordem, é imprescindível que sejam rigorosamente punidos os crimes que ameaçam diretamente o patrimônio público ou privado e, ainda mais gravemente, a integridade física e a vida das pessoas”, concordou o autor da proposta, deputado Julio Arcoverde.

Confira a documentação na íntegra: https://abrir.link/2dSx0

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes