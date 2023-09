CCR RodoAnel libera trecho da Marginal da Padroeira, entre Carapicuíba e Osasco, a partir deste domingo (1º)

Motoristas poderão trafegar na pista externa sentido litoral

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir do próximo domingo, 01º de outubro, o trecho da Marginal da Padroeira entre o km 19+700 e o km 24+400, no Rodoanel Mário Covas (SP 021), será liberado pela CCR RodoAnel.

Trata-se da pista externa sentido litoral, entre Carapicuíba e Osasco (SP).

A liberação do trecho facilitará o acesso dos motoristas para as as Rodovias Raposo Tavares (SP 270), Régis Bittencourt (BR 116), Anchieta (SP 150) e Imigrantes (SP 160).

A CCR orienta que o público deve pegar a saída no km 20 para seguir rumo às rodovias citadas.

Foi comunicado também que o acesso anterior localizado no km 24+400 será fechado definitivamente.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte