Carreta bloqueia o trânsito na Estrada do Campo Limpo, próximo ao acesso de Taboão da Serra, afetando linhas intermunicipais da EMTU na manhã desta sexta (29)

Há aumento no tempo de espera para sete itinerários

ARTHUR FERRARI

Uma carreta que não conseguiu acessar uma via na Estrada do Campo Limpo, próximo ao acesso de Taboão da Serra, bloqueia o trânsito no local nesta sexta-feira, 29 de setembro de 2023, afetando o atendimento de linhas intermunicipais da EMTU.

De acordo com a Viação Miracatiba, responsável pela operação dos coletivos na região, as linhas 032, 033, 511, 056, 124, 128 e 510TRO são afetadas desde às 10h41.

Alguns veículos da linha 032, no sentido volta, estão seguindo pela Avenida Eliseu de Almeida para atender demanda de passageiros.

