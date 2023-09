Busscar entrega os primeiros Vissta Buss DD ao Grupo Agencia, do Uruguai

Veículos contam com chassi Volvo 8×2, tendo capacidade para 60 passageiros

ARTHUR FERRARI

Os primeiros Vissta Buss DD do Grupo Agencia já estão trilhando as estradas do Uruguai. A empresa do segmento rodoviário, que atua em Montevidéu e região, escolheu a Busscar para a aquisição dos dois primeiros ônibus deste modelo.

Com chassi Volvo 8×2, os veículos possuem salão superior equipado com 48 poltronas Class Superpullman e 12 poltronas Class Leito no salão inferior, todas com entrada para cabo USB individual. Além disso, os veículos também contemplam ar-condicionado, sanitário, bebedouro, display de mensagem no salão, itinerário e aparelho multimídia na cabine do motorista.

Esses veículos fazem parte de um plano de renovação de frota da empresa. “O Grupo Agencia confiou na excelência que a nossa marca entrega para a primeira aquisição deste modelo. Estamos contentes eme ver o Vissta Buss DD rodando pelo Uruguai nas cores da empresa”, enaltece Paulo Corso, diretor comercial da Busscar, e Fabien Accariès, gerente de exportação da Busscar.

Ideal para turismo e viagens de longa distância com conforto e elegância, o Vissta Buss DD escolhido pelo Grupo Agencia tem riqueza nos detalhes de acabamento e um espaço amplo, tanto para os passageiros como para o motorista.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte