VÍDEO: Motoristas de ônibus intermunicipais da mesma empresa discutem no meio da rua em Guarulhos (SP), na manhã desta quinta (28)

Funcionários da Vila Galvão serão orientados, afirma EMTU; não houve impacto na operação

ARTHUR FERRARI

Um vídeo gravado na manhã desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, em Guarulhos (SP), mostra dois motoristas de ônibus da empresa Vila Galvão, que opera linhas intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região, numa discussão de trânsito.

As imagens mostram que um caminhão quebrado na via obrigou que um dos motoristas acessasse a contra mão da rua, que é de mão dupla, impedindo que o coletivo que vinha no sentido contrário pudesse prosseguir viagem. A discussão foi gerada porque ambos os trabalhadores queriam que o outro tirasse o ônibus para passar primeiro.

Em nota, a EMTU diz que entrou em contato com a Vila Galvão para informar o desentendimento entre os motoristas das linhas 337 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Taboão)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê) e 003 – Guarulhos (Cocaia)/São Paulo (Metrô Tucuruvi).

Segundo a gerenciadora, após a discussão os veículos seguiram viagem e a operação não foi impactada. Foi requisitado que a empresa oriente os motoristas através do setor de disciplina e que sejam adotadas as devidas providências.

Veja o vídeo:

Veja a nota da EMTU na íntegra:

“A EMTU contatou a Vila Galvão para informar o desentendimento entre dois motoristas de ônibus das linhas 337 e 003. Os ônibus seguiram viagem após o ocorrido e não houve impacto na operação. A EMTU requisitou à empresa que os motoristas sejam orientados pelo setor de disciplina e adotadas as devidas providências.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte