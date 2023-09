VÍDEO: Após granada em ônibus, mais dois coletivos são atacados na região metropolitana do Rio de Janeiro nesta quinta (28)

Veículos são da empresa Transportes Santo Antônio; Na noite de quarta-feira (27), granada foi jogada em interior de ônibus na Avenida Brasil

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Dois ônibus da empresa Transportes Santo Antônio, que faziam as linhas 499 (Parque São José – Caxias) e 15 (Pantanal – Caxias), foram incendiados na região de Gramacho, na manhã desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, em Duque de Caixas, na região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com as primeiras informações, ninguém ficou ferido.

A causa é a atuação de bandidos.

A Semove, que reúne 184 empresas de ônibus no estado do Rio de Janeiro, diz repudiar mais este ataque.

De acordo com a entidade, nos últimos dez anos, foram inutilizados 262 ônibus por causa de incêndios criminosos.

Com estes dois casos, já são 22 veículos destruídos somente este ano, sendo 12 em Duque de Caxias. Os dois coletivos eram novos e haviam entrado em operação há poucos dias, segundo ainda a Semove (veja a nota mais abaixo na íntegra).

Como mostrou o Diário do Transporte, na noite desta quarta-feira (27), três pessoas ficaram feridas quando o ônibus em que estavam teve uma granada estourada em seu interior.

O ônibus fazia a linha 771 (Campo Grande – Coelho Neto) e o ataque ocorreu na Avenida Brasil, região de Costa Barros, na Zona Norte da capital fluminense. Após tomarem os pertences das vítimas os bandidos explodiram a bomba na fuga.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/28/video-criminosos-explodem-granada-dentro-de-onibus-durante-arrastao-no-rio-de-janeiro-na-noite-desta-quarta-27-tres-pessoas-ficaram-feridas/

Ainda na nota, Semove diz que existe um número para denúncias anônimas para crimes em ônibus: (21) 2253-1177

A entidade ainda diz que o custo para reposição dos veículos incendiados desde 2014 soma, em valores atuais, pouco mais de R$ 209 milhões. Em 2023, o número chega a R$ 17 milhões.

Veja a nota completa:

A Semove, entidade que representa 184 empresas de ônibus em todo o Estado, repudia mais uma vez novos ataques criminosos ao sistema de transporte público que impactam diretamente a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Na manhã desta quinta-feira, dois ônibus da Transportes Santo Antônio, das linhas 499 (Parque São José – Caxias) e 15 (Pantanal – Caxias), foram incendiados na região de Gramacho. Com estes dois casos, já são 22 veículos destruídos somente este ano, sendo 12 em Duque de Caxias. Os dois coletivos eram novos e haviam entrado em operação há poucos dias.

Nos últimos dez anos, foram inutilizados 262 ônibus por causa de incêndios criminosos. A inexistência de seguro para este tipo de crime atrapalha o investimento na renovação da frota e prejudica diretamente a população. O custo para reposição dos veículos incendiados desde 2014 soma, em valores atuais, pouco mais de R$ 209 milhões. Em 2023, o número chega a R$ 17 milhões. É importante destacar que um ônibus incendiado deixa de transportar cerca de 70 mil passageiros em seis meses, tempo mínimo para que haja a reposição de um veículo no sistema de transporte.

Não bastassem os incêndios criminosos a ônibus, um coletivo que fazia a linha 771 (Campo Grande – Coelho Neto) foi atacado ontem à noite com uma granada caseira na Avenida Brasil, em Costa Barros. Passageiros e o motorista do coletivo ficaram feridos, demonstrando a crueldade da ação criminosa.

Desta forma, a Semove pede a colaboração da população com informações que levem aos autores dos ataques por meio do Disque Denúncia, para que sejam levadas diretamente às forças de segurança para as devidas providências. O anonimato é garantido, inclusive nas mensagens de Whatsapp. O número é 2253-1177.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes