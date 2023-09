Viagens de passageiros sozinhos já representam 47% do total de poltronas reservadas em ônibus, aponta Wemobi

Segundo empresa do Grupo JCA, viagens de pessoas desacompanhadas tendem a crescer mundialmente; Mulheres são as que mais viajam sós

ADAMO BAZANI

Um levantamento divulgado pela empresa de viagens rodoviárias Wemobi, do Grupo JCA, nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, mostra que 47% do total de poltronas reservadas nos ônibus são por pessoas que viajam sozinhas.

De acordo com os dados apresentados, esta participação tem crescido nos últimos anos, indo de 32% em 2021, para 45% em 2022 e 47% em 2023.

Ainda segundo o levantamento, as mulheres são as que mais viajam sozinhas – 52% do total de bilhetes individuais. Tanto homens quanto mulheres têm destinos preferidos quando pegam a estrada sozinhos. A maioria vai em direção ao Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, respectivamente.

A empresa, que não apresentou números absolutos, apenas os percentuais, diz ainda que diante desta tendência de passageiros desacompanhados, em especial mulheres, as empresas de viagens têm investidos em canais de denúncia contra importunação sexual.

Além da vontade de desbravar novos locais e viver experiências de forma mais individualizada, iniciativas como o weHelp, criado de forma pioneira no setor rodoviário pela wemobi para clientes denunciarem caso tenham sido vítimas de importunação sexual durante a viagem de dentro do próprio ônibus, podem estar contribuindo para que o número de viajantes solo siga em crescimento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes