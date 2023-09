Rodovia Castello Branco tem intervenção para implantação de vias marginais neste sábado (30), em Barueri (SP)

CCR ViaOeste vai fazer antecipação da alça de saída 23-A no sentido leste (capital)

MICHELLE SOUZA

No próximo sábado, 30 de setembro de 2023, para dar andamento as obras de implantação das vias marginais na Rodovia Castello Branco (SP 280), em Barueri (SP), será feita a antecipação da alça de saída 23-A, entre os kms 24+000 e 23+300, no sentido leste (capital).

A CCR ViaOeste vai fazer toda comunicação de sinalização no local, para orientar os motoristas, mas reforça que todos devem redobrar a atenção e ficar atentos às obras que estão sendo realizadas.

A ampliação das marginais da Castello Branco entre o km 22+500 e o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (Pista Oeste – sentido interior), tem investimentos da ordem de R$ 815 milhões e vai proporcionar maior segurança, conforto e fluidez aos clientes e moradores da região, além de maior qualidade de vida resultante da redução do tempo de trajeto ao acessar os municípios.

O projeto prevê remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê. A execução da obra vai beneficiar a região com cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo contrato, privilegiando a mão-de-obra local.

Para mais informações e reclamações, o Centro de Controle Operacional da CCR ViaOeste fica à disposição dos clientes das rodovias e munícipes através dos canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo whatsapp (11) 2664-6120. Também é possível conferir as atualizações a respeito das obras em andamento nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares no site exclusivo lançado pela concessionária. Acesse: http://www.obrasccrrodovias.com.br

Michelle Souza, para o Diário do Transporte