Ônibus fretado da Dinatur perde o controle e invade casas na madrugada desta quinta (28), na rua Manoel Pereira Sobrinho, em Franco da Rocha

Veículo não transportava passageiros no momento do acidente; motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Um ônibus fretado da empresa Dinatur atingiu casas na rua Manoel Pereira Sobrinho, no bairro Parque Vitória, em Franco da Rocha, após o motorista perder o controle do veículo por volta das 4h50 desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não haviam passageiros a bordo no momento do acidente. O motorista ficou levemente ferido e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Franco da Rocha.

Nenhum morador das casas atingidas se feriu e a rua segue bloqueada pela Polícia Militar, que aguarda a perícia.

Não há grandes impactos no trânsito, já que a via não apresenta grande circulação de veículos.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a Dinatur diz que o ônibus seguia para iniciar uma linha, quando o motorista sofreu um mal súbito. A empresa afirma que está comprometida em “garantir que todos os envolvidos recebam o apoio necessário”.

Veja nota da empresa na íntegra:

“Gostaríamos de informar que, recentemente, ocorreu um incidente durante uma de nossas operações de transporte. Um dos nossos motoristas sofreu um mal súbito, resultando no ocorrido. No entanto, temos boas notícias a compartilhar.

O motorista em questão recebeu assistência imediata e agora encontra-se em estado de saúde estável, graças à rápida intervenção dos serviços de emergência. Além disso, é importante ressaltar que, no momento do incidente, o veículo estava a caminho do início de uma linha e não havia nenhum passageiro a bordo. Isso minimizou o impacto potencial sobre terceiros.

A equipe da Dinatur está totalmente comprometida em garantir que todos os envolvidos recebam o apoio necessário durante este período desafiador. Nossos representantes já estão no local, prestando assistência integral à família que reside na residência próxima ao local do incidente. Importante salientar que, felizmente, não houve feridos na residência.

A segurança e o bem-estar dos nossos funcionários, passageiros e comunidades que atendemos são nossa prioridade máxima. Estamos investigando o ocorrido detalhadamente para evitar futuros incidentes e garantir que nossos serviços continuem sendo seguros e confiáveis.

Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso em prestar assistência e suporte a todos os envolvidos neste incidente. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e continuaremos trabalhando diligentemente para manter os mais altos padrões de segurança em todas as nossas operações.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte