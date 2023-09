Obras na Estrada do Tingui, no Rio de Janeiro, iniciam nesta semana; novo trecho terá 2,1 mil metros

Melhorias tem custo previsto de R$ 36 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última quarta-feira, 27 de setembro, as obras de implantação de um novo trecho de 2,1 mil metros da Estrada do Tingui foram iniciadas.

Estas melhorias no Rio de Janeiro irão ligar a estrada com a Avenida Brasil, no bairro de Campo Grande.

Ao fim das obras, a via contará com sete mil metros de extensão. É previsto um custo de R$ 36 milhões, que para além da implantação do novo trecho, será utilizado na reurbanização da Estrada do Tingui.

Os serviços consistem também na requalificação de redes de drenagem, água potável, esgoto e pavimentação.

As mudanças em Tingui fazem parte do Plano de Mobilidade da prefeitura, juntamente com as obras do Anel Viário de Campo Grande e a implantação da nova Floresta da Posse, área verde no bairro que terá 950 mil m² e plantio de 240 mil árvores e recuperação dos mananciais, além de proteção da fauna e da flora nativas.

O projeto ainda prevê melhorias como uma ligação expressa da Estrada da Posse com a Avenida Brasil, e uma alça de acesso da Estrada Sete Riachos com a mesma avenida.

