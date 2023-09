Manaus (AM) recebe segundo ônibus elétrico, totalizando 253 coletivos entregues em mil dias

Veículo conta com capacidade para 70 passageiros; outros 12 coletivos de energia limpa chegam à capital amazonense até o fim de 2023

ARTHUR FERRARI

Manaus (AM) recebeu na quarta-feira, 27 de setembro de 2023, seu mais novo ônibus totalmente elétrico que vai integrar a frota do transporte coletivo municipal.

Apresentado pelo prefeito David Almeida, juntamente com o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, o ônibus, segundo de energia limpa a chegar na capital amazonense, integra o total de 253 novos coletivos entregues em 1000 dias.

Com 12 metros de comprimento, o veículo conta com carroceria Caio eMillennium, chassis Mercedes-Benz O 500 U, ar-condicionado e suspensão pneumática, além de capacidade para 27 passageiros sentados, 43 em pé e espaço para cadeira de rodas.

Como mostrou o Diário do Transporte, outros 12 ônibus elétricos ainda devem chegar à Manaus até o fim de 2023.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/04/manaus-tera-14-onibus-eletricos-ate-fim-de-2023-alem-de-104-a-diesel-diz-prefeito-davi-almeida/

De acordo com o prefeito, os veículos elétricos representam um grande benefício para o meio ambiente, já que deixam de emitir até 55 toneladas de poluentes na atmosfera todos os anos. “Um ônibus como esse deixa de emitir por ano, 55 toneladas de dióxido de carbono, isso é muito importante para o meio ambiente e nós trabalhamos em um lugar onde temos a preservação como a mola mestre da nossa biodiversidade”, disse.

Segundo Paulo Henrique Martins, o novo ônibus deve atender os passageiros do bairro Alvorada. “Esse ônibus vai atender a população do bairro Alvorada, a nossa meta é já colocá-lo no meio dos bairros, ele passou por todos os testes, e é um veículo que está completo e essa, é uma mudança no Brasil, porque com esse exemplo, outras cidades irão querer aderir a inovação”, explica o diretor-presidente do IMMU.

Vale ressaltar que Manaus ainda receberá mais 95 coletivos convencionais, além da instalação de ar-condicionado em pontos de embarque e desembarque com alta demanda. “Ainda vamos entregar mais 95 ônibus convencionais com ar-condicionado, e isso vai fazer com que a frota de Manaus se torne uma das mais novas do Brasil, vamos colocar também ainda neste ano, em algumas paradas, ar-condicionado em grandes corredores de ônibus aqui na nossa cidade”, completa David Almeida.

Atualmente a frota do transporte coletivo de Manaus conta com 1.141 coletivos distribuídos em 219 linhas, que atendem todas as regiões da cidade. O sistema transporta 500 mil pessoas todos os dias.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte