Linha 9-Esmeralda apresenta problemas na noite desta quinta-feira (28)

Falha em trem ocorreu na estação Ceasa

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na noite desta quinta-feira, 28 de setembro, os passageiros que utilizam a linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos para retornar para casa enfrentaram problemas.

No momento, a operação é feita com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Pinheiros e Osasco.

Um trem apresentou uma falha na estação Ceasa.

A situação foi normalizada por volta das 20h06.

Confira a nota divulgada pela concessionária ViaMobilidade:

“São Paulo, 28 de setembro de 2023 – A operação da Linha 9-Esmeralda está normalizada. Devido à falha de tração em trem na estação Ceasa, entre 18h49 e 20h04, a linha operou com maior intervalo entre as estações Pinheiros e Osasco. Os passageiros foram orientados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nas estações.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte