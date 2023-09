Expresso do Sul completa 23 anos e anuncia 50% de desconto de desconto em passagens

Compras devem ser feitas nesta quinta-feira (28), para viagens a serem feitas de 5 de outubro a 30 de novembro

Em 28 de setembro de 2000, os quatro primeiros ônibus da frota da recém-nascida Expresso do Sul começavam a ligar as capitais Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Quase dois anos depois, em junho de 2002, sua atuação foi expandida, passando a conectar duas grandes cidades: São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). De lá para cá, surgiram rotas em outros municípios das regiões Sul e Sudeste do país, sendo a mais recente deles Balneário Camboriú (SC). Nos últimos dois anos, a empresa realizou 25 mil viagens, transportando 736 mil clientes.

Seus ônibus de cor predominantemente azul, com letras em branco, são facilmente localizados nas ruas. Reconhecimento, aliás, é algo que a empresa já teve desde cedo, apenas 3 anos após iniciar suas operações na rota São Paulo x Rio de Janeiro (RJ), recebeu o prêmio Top of Mind Brasil de Consagração Pública, concedido pelo BRAP (Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública), sendo considerada pelos usuários a melhor empresa de transporte rodoviário circulando entre as duas cidades.

Hoje, a Expresso do Sul conta com uma frota moderna, equipada com o que há de mais inovador para oferecer segurança e conforto em cada viagem, tais como sistemas avançados de segurança, Wi-Fi gratuito a bordo e entrada USB individual nas poltronas. Inovações que oferecem conforto e praticidade aos usuários, além de trazerem consigo um legado sustentável.

A Expresso do Sul convida seus clientes e a quem ainda não viajou com a empresa a celebrar seus 23 anos da mesma forma como construiu sua história: na estrada. Somente nesta quinta-feira (28), todas as reservas realizadas no site da Expresso do Sul para viagens a serem feitas de 5 de outubro a 30 de novembro, receberão 50% de desconto no valor final da compra. Para garantir a condição especial, basta adicionar o cupom EXP50.