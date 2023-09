Estação Penha I do BRT do Rio de Janeiro é temporariamente fechada por falta de energia nesta quinta (28)

Passageiros da linha 46 têm a parada Penha II como alternativa para embarque e desembarque

ARTHUR FERRARI

Os passageiros do corredor Transcarioca do BRT do Rio de Janeiro devem ficar atentos nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, quando a Estação Penha I está temporariamente fechada por falta de energia.

De acordo com a MOBI-Rio, empresa municipal responsável pelo gerenciamento do sistema BRT na capital fluminense, os usuários têm como opção a estação Penha II (Expresso) para embarque e desembarque dos serviços da linha 46.

Já quem utiliza as linhas 42 e 43 deve utilizar a estação Pastor José Santos para desembarque.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte