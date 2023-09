Com previsão de entrega para dezembro, Terminal Intermodal Gentileza (TIG), no Rio, fará ligação de linhas do BRT Transbrasil e sistema VLT

Projeto teve investimento de R$ 250 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O novo Terminal Intermodal Gentileza (TIG) em breve integrará os sistemas BRT Transbrasil e VLT na capital do Rio de Janeiro. Serão 22 linhas de ônibus municipais conectadas ao mesmo local das linhas 1 e 2 dos trilhos.

Com previsão de entrega para dezembro deste ano, o investimento feito pela prefeitura é de R$ 250 milhões.

No momento, as obras se encontram em 87% de avanço, tendo em andamento a construção do reservatório que abastece todo o terminal e configura a primeira passarela de pedestres que dá acesso ao mezanino e à Rua São Cristóvão; pavimentação do novo trecho da Avenida Brasil que dá acesso à Avenida Francisco Bicalho e a concretagem das pontes que levam os ônibus alimentadores ao terminal; e instalações das lojas do mezanino e a finalização da cobertura do mezanino.

O terminal foi nomeado em homenagem a José Datrino, o Profeta Gentileza, conhecido pelas colunas dos viadutos do Gasômetro e da Perimetral.

