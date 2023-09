Alunos de escolas municipais de Vinhedo (SP) agora podem contar com transporte oferecido pela Prefeitura

Serviço é garantido para mais de 2 mil alunos

MICHELLE SOUZA

Infelizmente morar perto de escola ainda é uma realidade para poucos. E para facilitar o acesso dos estudantes às unidades de ensino onde estão matriculados, a Prefeitura de Vinhedo, no interior de São Paulo, através da Secretaria de Educação do município, trabalha para garantir o transporte aos alunos das escolas municipais. Atualmente, cerca de 20% dos estudantes, o equivalente a mais de 2.250 alunos, dependem de micro-ônibus ou ônibus para realizar o trajeto casa-escola.

Os estudantes estão distribuídos em diferentes regiões da cidade, com a maior concentração na Região Capela, que abriga 1.187 alunos. As demais regiões: Caixa D’Água, Centro, Santa Claudina e Sete Bairros, têm, respectivamente, 166, 274, 194 e 290 alunos atendidos pelo transporte escolar.

O serviço de transporte é feito por meio de linhas fretadas e ônibus de linha. A distribuição por tipo de veículo varia de acordo com as regiões e a densidade populacional. Na Região Capela e Santa Claudina, por exemplo, são utilizados micro-ônibus (de 15 a 20 lugares) e ônibus. Enquanto na Região dos Sete Bairros, micro-ônibus (28 lugares) e ônibus compõem a frota. Já o Centro conta com micro-ônibus (15 a 20 lugares), e a Região da Caixa D’Água tem micro-ônibus (15 a 20 lugares) e ônibus disponíveis. Cerca de 19 alunos, recebem um subsídio para garantir que mesmo aqueles que residem em locais mais distantes da setorização escolar possam contar com o apoio no transporte.

De acordo com a Prefeitura, para garantir o serviço, estão sendo investidos quase R$10 milhões. Só nos últimos meses, 8 novos micro-ônibus foram incorporados para atender os serviços nas linhas: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 102, e 111.

O serviço de transporte escolar é oferecido aos alunos que estão regularmente matriculados em escolas que pertencem à Rede Pública Municipal. A adesão a esse benefício requer um cadastro no Soluções Integradas Municipal (SIM), conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 47/2014, e deve ser feito na unidade educacional onde o estudante está matriculado. Não há taxas ou cobranças de valores para solicitação deste serviço. Após esse processo, o fornecimento é autorizado e o estudante recebe uma carteirinha quando fretamento ou, é direcionado para a empresa MOV, nos Terminais Rodoviários Municipais, para confecção do cartão, onde é creditado mensalmente o saldo para utilização do ônibus de linha.

Para garantir segurança, aos pais e alunos das escolas da rede municipal, os estudantes que usam o transporte escolar vêm utilizando as Tags (etiquetas inteligentes) nas mochilas, que permitem o rastreamento on-line da localização dos filhos, pelos pais, através de um aplicativo. Além do percurso monitorado, um cartão com QR Code é validado na entrada e saída do transporte escolar. Informação também repassada aos pais pelo aplicativo que faz o monitoramento.

Para saber os itinerários dos ônibus, é só acessar os links abaixo:

https://bit.ly/Escolar_CaixaDAgua

https://bit.ly/Escolar_Capela

https://bit.ly/Escolar_Centro

https://bit.ly/Escolar_SantaClaudina

https://bit.ly/Escolar_SeteBairros

Michelle Souza, para o Diário do Transporte