Ônibus municipal de São Paulo tem princípio de incêndio no motor na Av. Antonelo da Messina, no Jaçanã

Bombeiros apagaram o fogo e veículo foi recolhido; caso aconteceu na noite de terça (26)

ARTHUR FERRARI

Um ônibus municipal do transporte coletivo de São Paulo, da linha 2028/10 Vl. Ayrosa – Metrô Tucuruvi, apresentou um princípio de incêndio no motor às 20h14 de terça-feira, 26 de setembro de 2023, na Avenida Antonelo da Messina, 1015, Jaçanã, no sentido centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi apagado pela equipe encaminhada para o atendimento à ocorrência.

Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da cidade de São Paulo, disse que o veículo de prefixo 22.147, que pertence à empresa Sambaíba, foi recolhido às 23h.

Não houve desvio de linhas ou impactos no atendimento da região.

Veja a nota da SPTrans na íntegra:

“A SPTrans informa que o ônibus de prefixo 22.147, da linha 2028/10 Vl. Ayrosa – Metrô Tucuruvi, da Sambaíba, teve um princípio de incêndio no motor às 20h14 de terça-feira (26), na Av. Antonelo da Messina, 1015, Jaçanã, sentido centro. O veículo foi recolhido as 23h e não houve desvio de linhas.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte