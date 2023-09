Ônibus da linha 175T-10 é flagrado circulando com avaria na “sanfona” interna que reveste o mecanismo de articulação do veículo

SPTrans diz que acionou a fiscalização para que o coletivo seja retirado de circulação para reparo

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da linha 175T-10 Metrô Santana/Metrô Jabaquara foi flagrado circulando com a “sanfona” responsável pelo isolamento do mecanismo de articulação do veículo rasgada.

Procurada pelo Diário do Transporte, a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da cidade de São Paulo, disse em nota que acionou a fiscalização para abordar o coletivo de prefixo 2 1594 e retira-lo de circulação.

Segundo a gerenciadora, o ônibus somente será autorizado a voltar para o atendimento nas ruas após o reparo.

Veja a nota da SPTrans na íntegra:

“A SPTrans informa que acionou a fiscalização para abordar o veículo citado ainda em operação e caso seja constatada a irregularidade, será retirado de circulação e só será autorizado a retornar após o reparo.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte