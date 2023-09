Neste sábado (30) termina o período de adaptação para os corredores de ônibus em Aracaju (SE)

Circulação dos automóveis pelas faixas exclusivas é de segunda a sexta-feira, entre 6h e 9h e de 16h a 19h

MICHELLE SOUZA

O período de adaptação para os corredores de mobilidade Hermes Fontes, Beira Mar, Centro/Jardins e Augusto Franco se encerra no próximo sábado, dia 30 de setembro de 2023. A SMTT (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito) fez uma ampla campanha educativa para informar a população e os motoristas.

Na faixa exclusiva do corredor Hermes Fontes, os abrigos de ônibus ficam em “ilhas”, podem trafegar ônibus, táxis, transporte escolar e veículos oficiais devidamente caracterizados, mas os táxis e o transporte escolar não podem fazer embarque e desembarque dentro deste corredor.



Já nos corredores Beira Mar, Centro/Jardins e Augusto Franco, a SMTT fez a padronização dos horários e a proibição de circulação dos automóveis pelas faixas exclusivas é de segunda a sexta-feira, entre 6h e 9h e de 16h a 19h. Além dos ônibus, táxis, transporte escolar e veículos oficiais caracterizados também têm livre circulação nas faixas.

O superintendente da SMTT, Renato Telles ressalta a importância do respeito às faixas exclusivas. “Dados da SMTT mostram que há um grande respeito dos condutores às faixas exclusivas e esperamos que, com o fim do período de adaptação, o respeito seja ainda maior. As faixas exclusivas têm resultados super positivos. Com os corredores, o tempo de viagem dos ônibus diminuiu 26%. É um ganho importante para os usuários do sistema”, conta.



A SMTT fez uma intensa campanha educativa com foco na travessia dos pedestres, no acesso aos abrigos de ônibus e no respeito dos condutores às lombofaixas e às faixas exclusivas. O período de adaptação termina no sábado, após 60 dias da fase de adaptação.

