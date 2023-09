Linha intermunicipal 944 tem itinerário alterado no Litoral Sul a partir do próximo sábado (30)

Coletivos da linha são operados pela empresa BR Mobilidade

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir do próximo sábado, 30 de setembro de 2023, a linha intermunicipal 944 Santos (Jardim Rádio Clube) – São Vicente (Estação São Vicente do VLT), operada pela BR Mobilidade, sofrerá mudanças no itinerário.

As alterações visam a conexão direta entre bairros da zona noroeste santista e o centro de São Vicente.

Atualmente, os coletivos seguem até a avenida Conselheiro Nébias, em Santos, acesso que poderá ser feito já a partir de sábado (30) por meio da integração gratuita com o VLT na Estação São Vicente da linha Barreiros-Porto.

De acordo com a EMTU, a linha 944 transporta uma média de 6.500 passageiros por mês e realiza 12 partidas a cada dia.

Mais informações sobre as alterações no itinerário podem ser encontradas no no site ou aplicativo da EMTU.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte