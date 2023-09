Acidente entre caminhão e motocicleta na Estrada de Itapacerica, Zona Sul de São Paulo, afeta atendimento de linhas da EMTU nesta quarta (27)

Há 11 itinerários com aumento no tempo de espera

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre um caminhão e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, na Estrada de Itapecerica com a Avenida Carlos Lacerda, afeta a circulação de 11 linhas intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

De acordo com a Viação Miracatiba, que opera itinerários na região, as linhas 001TRO, 451TRO, 340TRO, 484TRO, 193TRO, 531TRO, 002TRO, 339TRO, 551TRO, 811TRO e 551VP1 apresentam aumento no tempo de espera.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte