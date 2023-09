VÍDEO: Ônibus da Vera Cruz pega fogo dentro de terminal de Jaboatão dos Guararapes (PE) nesta terça (26)

Não houve feridos e causas são investigadas

ADAMO BAZANI

Um ônibus pegou fogo dentro do Terminal UR-11, no bairro de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, na manhã desta terça-feira, 26 de setembro de 2023.

As operações do terminal e dos demais ônibus ficaram parcialmente interrompidas até o controle total das chamas.

O ônibus da Viação Vera Cruz estava escalado na linha UR-11/Cais de Santa Rita – via centro.

De acordo com os Bombeiros, ninguém ficou ferido.

O veículo estava parado com o motor desligado.

As causas ainda vão ser apuradas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes