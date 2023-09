Trem da linha 7-Rubi apresentou falha na Estação Francisco Morato e precisou ser recolhido para manutenção nesta terça (26)

Passageiros foram desembarcados e atendidos por outra composição

ARTHUR FERRARI

Um trem da linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) apresentou falha na manhã terça-feira, 26 de setembro de 2023, quando partia da Estação Francisco Morato no sentido Luz.

De acordo com a companhia, a composição precisou ser esvaziada e encaminhada para a manutenção.

Os passageiros foram realocados em outro trem, que seguiu viagem normalmente.

Veja nota da CPTM:

“Por volta das 7h15 desta terça-feira (26/09) um trem registrou uma falha no sistema de comunicação na Estação Francisco Morato. A composição iria iniciar a viagem no sentido Luz e precisou ser recolhida para manutenção. Os passageiros foram desembarcados e seguiram viagem em outro trem, que estava estacionado na própria estação. No momento a circulação é normal em todas as linhas.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte