Transporte coletivo de Uberlândia (MG) passa a contar com 21 novos ônibus a partir desta semana

Veículos com chassis Mercedes OF1721, motor Euro 6 e carroceria Marcopolo Torino custaram pouco mais de R$ 13 milhões

ARTHUR FERRARI

O Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Uberlândia (MG) vai contar com 21 novos ônibus a partir desta semana.

Adquiridos pela empresa Sorriso de Minas, uma das três concessionárias do transporte coletivo municipal da cidade, os veículos que custaram pouco mais de R$ 13 milhões vão atender diversos bairros, principalmente situados na região Oeste, mas também no Centro, Norte e Leste.

Os novos ônibus possuem carroceria Marcopolo Torino e chassi Mercedes OF1721, contando com o motor Euro 6, que possuí catalisadores em conformidade com as mais novas. Além dos câmbios, que permitem a otimização da energia gerada pela motorização, reduzindo emissões de poluentes.

De acordo com a Prefeitura de Uberlândia, a renovação da frota se soma às demais políticas públicas implementadas no Município para ampliar e potencializar a mobilidade urbana.

Vale lembrar que a tarifa do transporte coletivo não sofre reajuste no município desde 2019.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte