SuperVia oferece trens extras a torcedores na volta para casa após a partida entre Fluminense e Internacional nesta quarta (27)

Jogo pela Copa Libertadores acontece às 21h30 no Maracanã

A SuperVia, responsável pela operação do sistema urbano de trilhos no Rio de janeiro, anunciou que disponibilizará trens extras na noite desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, para os torcedores que voltam para casa após o jogo entre Fluminense e Internacional, pela Copa Libertadores. A partida acontece às 21h30 no Maracanã.

De acordo com a concessionária, haverá uma viagem extra para Japeri, uma para Santa Cruz e uma para Saracuruna, com trens partindo da estação Maracanã.

Para a ida ao jogo, o público poderá usar os trens da grade normal.

Os passageiros podem planejar suas viagens através do aplicativo da SuperVia para dispositivos móveis ou entrando em contato com a central de atendimento pelo número 0800 726 9494.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte